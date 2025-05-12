У сірому жакеті і з тонким ремінцем: Олена Зеленська записала відеозвернення

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників 19-ої Міжнародної архітектурної виставки La Biennale di Venezia (Венеційська бієнале). На ній представлений український павільйон DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, який знайомить з українською народною архітектурою і розповідає про сучасні незалежні ініціативи, що займаються відновленням домівок українців, зруйнованих унаслідок ворожих атак.

«Ми кажемо „дах над головою“, коли маємо на увазі дім, затишок, безпеку. Але саме все це відбирає в нас кожен російський обстріл. Уже понад 300 тисяч домівок українців зруйновані фізично. Ще мільйони осель недоступні для своїх мешканців через окупацію.

Втрачає дах над головою також наша освіта й культура: російські бомби знищили вже понад 4 тисячі освітніх закладів, серед яких три університети, 1419 пам’яток культурної спадщини та 2233 об’єкти культурної інфраструктури», — зазначила дружина президента.

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На відео Зеленська з’явилася у діловому сірому двобортному жакеті із ґудзиками в тон. Талію вона підкреслила тонким чорним ремінцем

Перша леді зробила укладання з прикореневим об’ємом і боковим проділом, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук новими срібними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська на відкритті української книжкової полички у Національній бібліотеці Чеської Республіки з’явилася у гарній вишиванці.