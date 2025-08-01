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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

У сірому жакеті та улюблених раритетних окулярах від сонця: принцеса Анна приїхала до Единбурга

Королівська принцеса Анна відвідала захід у Единбурзі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза зустрілася з генеральним директором Джейсоном Барреттом під час репетиції Королівського Единбурзького військового фестивалю цього року у казармах Редфорда в Единбурзі.

Королівський Единбурзький військовий фестиваль — це щорічна серія військових церемоній, які проводяться британськими збройними силами, військовими оркестрами країн Співдружності та інших країн, а також артистичними колективами на еспланаді Единбурзького замку в столиці Шотландії.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Захід проводиться кожного серпня у межах Единбурзького фестивалю.

Принцеса Анна з’явилася на ньому в короткому сірому жакеті та червоно-зеленій спідниці у складку, а також була у синіх рукавичках і взута у шкіряні туфлі на невисоких підборах. Під пахвою у Анни була маленька шкіряна сумка синього кольору. Королівська принцеса зробила свою фірмову зачіску, одягла золоті сережки та сонцезахисні окуляри від Adidas, які носить уже понад двадцять років.

Принцесса Анна и Зара Тиндолл / © Associated Press

© Associated Press

Принцесса Анна и Зара Тиндолл_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

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