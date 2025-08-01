У сірому жакеті та улюблених раритетних окулярах від сонця: принцеса Анна приїхала до Единбурга

Принцеса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза зустрілася з генеральним директором Джейсоном Барреттом під час репетиції Королівського Единбурзького військового фестивалю цього року у казармах Редфорда в Единбурзі.

Королівський Единбурзький військовий фестиваль — це щорічна серія військових церемоній, які проводяться британськими збройними силами, військовими оркестрами країн Співдружності та інших країн, а також артистичними колективами на еспланаді Единбурзького замку в столиці Шотландії.

Принцеса Анна / © Getty Images

Захід проводиться кожного серпня у межах Единбурзького фестивалю.

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Принцеса Анна з’явилася на ньому в короткому сірому жакеті та червоно-зеленій спідниці у складку, а також була у синіх рукавичках і взута у шкіряні туфлі на невисоких підборах. Під пахвою у Анни була маленька шкіряна сумка синього кольору. Королівська принцеса зробила свою фірмову зачіску, одягла золоті сережки та сонцезахисні окуляри від Adidas, які носить уже понад двадцять років.

© Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images