У сірому жакеті і з брошкою-мапою: Олена Зеленська на зустрічі з прем'єр-міністром Словенії

Перша леді України у гарному образі з'явилася на заході у Любляні.

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Словенії зустрілась у Любляні з прем’єр-міністром країни Робертом Голобом.

Вона також взяла участь у засіданні Міжнародного трастового фонду (ITF) – гуманітарної організації, яку створив словенський уряд у 1998 році з метою відновлення та розвитку країн, що постраждали від конфліктів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Мені було важливо познайомити учасників із проєктами, до яких можна долучитися і які допоможуть уже зараз покращити життя українців, що страждають від російської навали", – зазначила дружина президента.

Там перша леді з'явилася у сірому жакеті з одним ґудзиком, розташованим збоку на талії, і чорній спідниці міді. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Зеленська зробила гарне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха золотими сережками, шию – золотим ланцюжком із підвіскою, а до лацкану жакета прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному образі від українських брендів побувала на аудієнції у Папи Римьского.

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