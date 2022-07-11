У сірому жакеті і з перлинними сережками: діловий образ віцепрезидентки США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у заході у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера у комплексі Білого дому у Вашингтоні. Вона виступила на тему захисту репродуктивних прав.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Одягнена політикиня була у сірий діловий костюм і чорний топ. На шиї у неї було золоте намисто з перлами, у вухах - перлинні сережки, а на руці – золоті браслети.

Зачіска з легкими локонами, макіяж з акцентом на очах і гігієнічний манікюр завершив аутфіт Гарріс.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Раніше ми бачили Камалу у яскравому луку: у фіолетовому штанному костюмі, білому топі і бежевих туфлях на шпильках.

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