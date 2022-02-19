У сірому жакеті і з вишневим манікюром: новий діловий образ Марини Порошенко

Колишня перша леді України і нинішня депутатка Київради обрала для свого аутфіту вбрання стриманих відтінків.

Марина Порошенко зустрілася з учасниками Революції Гідності та їхніми родинами. На своїй сторінці в Instagram вона виклала світлини із зустрічі.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Там експерша леді постала у чорній сукні-футлярі і твідовому сірому жакеті з рукавами три чверті та з чорними ґудзиками. Талію Марина Анатоліївна підкреслила чорним поясом.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Свій діловий аутфіт пані Порошенко доповнила акуратним укладанням та макіяжем з акцентом на очах та вилицях. На руці був смарт-годинник Apple Watch. Вишневий манікюр завершив її образ.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

"Із самого ранку я думаю про ті жахливі події восьмирічної давнини, коли наших побратимів та посестер жорстоко розстрілювали у центрі європейського міста. Беззбройні люди, найкращі патріоти України вийшли тоді на смертельний бій за Україну, за Свободу, Гідність та Справедливість. У цих рядах були і ті, кого я маю радість бачити сьогодні.

Герої Майдану не здалися і після Революції. Продовжили захищати Україну, працювати на її розвиток, жити свідомо і гідно. Тому що просто не можуть по-іншому.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Для мільйонів українців, як всередині країни, так і за її межами, ці люди стали взірцем мужності і патріотизму. Вони дають нам підстави пишатися нашою нацією, нашими людьми, нашою країною.

На жаль, постріли снайперів на Майдані 8 років тому стали першими пострілами великої війни. Тоді ми й гадки не мали, яка запекла і тривала боротьба за незалежність на нас чекає. Але нація, яка викарбувалася за ці 8 років, дає нам впевненість, що ми ніколи не відступимо і не зрадимо. Ми вистоїмо - не тільки заради тих, хто загинув за нашу свободу, а й заради майбутніх поколінь українців. І обов’язково переможемо. Слава Україні! Слава її Героям!" – написала у дописі пані Порошенко.

Нагадаємо, раніше Марина Анатоліївна продемонструвала діловий лук у світлому светрі з широкою горловиною, чорній спідниці міді і чорних чоботях. Талію вона підкреслила леопардовим поясом, який додав її діловому аутфіту гламурного акценту.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Читайте також: