У сірому жакеті та чорних штанах: елегантний вихід іспанської принцеси Олени

Улюблена дочка короля Хуана Карлоса I – принцеса Олена – з'явилася на заході у Мадриді.

Раніше принцеса часто складала компанію своєму батькові королю Хуану Карлосу I на кориді, але після того, як король після розкриття фінансових махінацій втік із країни до Домініканської Республіки, Олена стала рідше з'являтися на публіці.

Принцеса Олена та король Хуан Карлос I / Associated Press

Втім, учора вона брала участь у церемонії нагородження переможців кориди Пенья Las Meninas de España на Осінньому ярмарку Мадрида 2021 у Мадриді.

Принцеса Олена / Getty Images

На захід Олена приїхала у дуже стриманому та елегантному образі: сірому жакеті, чорній блузі з рюшами, чорних штанах, шкіряних туфлях на підборах, а в руках тримала маленьку чорну сумку на ремінці-ланцюжку. Принцеса була в чорній захисній масці на обличчі, на шиї у неї висіло кілька кулонів, а волосся було зібране шпилькою ззаду.

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