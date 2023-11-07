У сірому жакеті з чорним коміром: Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із польською колегою

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою. Вона подякувала колезі за активну допомогу Україні та українцям.

Зокрема, за підтримки Корнгаузер-Дуди в Україні відбулися тренінги для українських медиків і рятувальників різних напрямів.

Агата Корнгаузер-Дуда та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"39 українських реабілітологів, анестезіологів, фізіотерапевтів пройшли стажування у Східнопольському центрі лікування опіків і реконструктивної хірургії.

49 українських лікарів екстреної медицини навчалися у складі польських аеробригад на гелікоптерах у межах програми Helicopter emergency medical services, HEMS.

100 наших лікарів (реабілітологи, психологи та психіатри) стажувалися з терапії воєнних розладів на базі Військово-медичного інституту Національного науково-дослідного інституту у Варшаві", - зазначила Зеленська.

Перші леді обговорили можливе навчання в Польщі тренерів для підготовки майбутніх прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників і патронатних вихователів. А також проаналізували результати третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у вересні в Києві.

Під час відеозв’язку Олена постала в діловому сірому жакеті з чорним коміром. Свій аутфіт вона доповнила гарним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з'явилася у твідовому жакеті й водолазці.

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