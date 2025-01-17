У сірому жилеті і сорочці з принтом: новий діловий лук Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь в установчій зустрічі Глобального альянсу із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів (PSVI), яка відбулася у Києві.

На заході перша леді з'явилася у діловому сірому костюмі, який складався із жакета, жилета і штанів. Аутфіт вона доповнила чорною сорочкою з принтом і чорним взуттям.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська відвідала прийомні родини на Житомирщині. Там вона постала у сірому светрі і чорних широких штанях.

Читайте також: