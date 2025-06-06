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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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665
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У схожих елегантних вбраннях і перлинних прикрасах: імператриця Масако та її донька — принцеса Айко — на пам’ятному заході

Імператорська сім’я Японії з офіційним візитом відвідала префектуру Окінава.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператорська сім'я

Імператорська сім’я / © Getty Images

Японський імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня донька — принцеса Айко — в межах свого офіційного візиту до префектури Окінава взяли участь у памятному заході. Вони поклали квіти до Національного мавзолею загиблих у війні в Меморіальному парку миру в Ітомані.

Масако з донькою обрали для свого виходу схожі вбрання одного кольору. На них були сукні міді, приталені однобортні жакети та елегантні капелюхи. Свої аутфіти вони доповнили білими туфлями на зручних підборах і перлинними прикрасами.

Імператорська сім’я / © Getty Images

Імператорська сім’я / © Getty Images

Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорні туфлі.

Нагадаємо, імператриця Масако і принцеса Айко в аеропорту з’явилися у сукнях з однаковим флористичним принтом.

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