Імператорська сім’я / © Getty Images

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Японський імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня донька — принцеса Айко — в межах свого офіційного візиту до префектури Окінава взяли участь у памятному заході. Вони поклали квіти до Національного мавзолею загиблих у війні в Меморіальному парку миру в Ітомані.

Масако з донькою обрали для свого виходу схожі вбрання одного кольору. На них були сукні міді, приталені однобортні жакети та елегантні капелюхи. Свої аутфіти вони доповнили білими туфлями на зручних підборах і перлинними прикрасами.

Імператорська сім’я / © Getty Images

Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку та чорні туфлі.

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Нагадаємо, імператриця Масако і принцеса Айко в аеропорту з’явилися у сукнях з однаковим флористичним принтом.