ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

У схожих луках одного кольору: племінниці принцеси Діани сходили на виставку в Лондоні

Сестри Амелія та Еліза Спенсер не могли пропустити Лондонський тиждень моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія та Еліза Спенсери

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Племінниці принцеси Діани відвідали виставку Патріка Макдавелла в межах Тижня моди в Лондоні, що відбулася на електростанції Баттерсі у британській столиці.

Леді Амелія була одягнена в чорно-зелений штанний костюм з квітковим принтом і взута в золоті босоніжки на підборах, у неї в руках була чорна сумка невеликого розміру на короткій ручці, волосся розпущене, а на обличчі — гарний макіяж. Її сестра леді Еліза одягла максісукню з декольте у формі серця та на бретельках з такої самої тканини. Сукня мала досить високий розріз. У руках вона також тримала маленьку квадратну сумку, хвилясте волосся її було розпущене, а легкий макіяж та світлий манікюр завершували образ.

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Еліза та Амелія відвідали презентацію The Butler Did It у готелі Raffles у Лондоні. Тоді обидві дівчини були у луках чорного кольору. Одна із сестер одягла штанний костюм, який доповнила оксамитовою сумкою, а друга одягла мінісукню з мереживом.

Племінниці принцеси Діани — леді Амелія та леді Еліза Спенсер (20 фото)

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер на Вімблдоні / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер на Вімблдоні / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер на показі колекції Pronovias / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер на показі колекції Pronovias / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie