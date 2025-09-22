У схожих луках одного кольору: племінниці принцеси Діани сходили на виставку в Лондоні

Амелія та Еліза Спенсери / © Getty Images

Племінниці принцеси Діани відвідали виставку Патріка Макдавелла в межах Тижня моди в Лондоні, що відбулася на електростанції Баттерсі у британській столиці.

Леді Амелія була одягнена в чорно-зелений штанний костюм з квітковим принтом і взута в золоті босоніжки на підборах, у неї в руках була чорна сумка невеликого розміру на короткій ручці, волосся розпущене, а на обличчі — гарний макіяж. Її сестра леді Еліза одягла максісукню з декольте у формі серця та на бретельках з такої самої тканини. Сукня мала досить високий розріз. У руках вона також тримала маленьку квадратну сумку, хвилясте волосся її було розпущене, а легкий макіяж та світлий манікюр завершували образ.

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Еліза та Амелія відвідали презентацію The Butler Did It у готелі Raffles у Лондоні. Тоді обидві дівчини були у луках чорного кольору. Одна із сестер одягла штанний костюм, який доповнила оксамитовою сумкою, а друга одягла мінісукню з мереживом.

