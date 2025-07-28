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У схожих образах і шапках: Зара і Майк Тіндалли сходили на регбі в Мельбурні
Зара та Майк Тіндалли провели час в Австралії на футбольному матчі.
Поки принц Уельський Вільям та його дочка принцеса Шарлотта були присутні на Євро-2025 з жіночого футболу у Швейцарії, кузина принца — Зара Тіндалл та її чоловік Майк відвідали інший великий захід в австралійському Мельбурні, а саме матч з регбі.
Пара спостерігала за грою «Британських та ірландських левів».
«Який чудовий день видався у суботу!! Леви неймовірно повернулися, але Воллабі сильно змінилися, без сумніву, розчаровані, але у них буде ще один шанс наступної суботи!!», — написав Майк Тіндалл під фотографією у своєму Instagram, на якому зазнімкований з дружиною.
Британські та ірландські леви — це регбійна збірна, яка складається з гравців, які представляють Англію, Шотландію, Уельс та Ірландію.
Зара та Майк були у фірмових червоних спортивних луках та шапках різних кольорів. Передбачається, що їхня поява на грі відбулася після того, як подружжя провело останні кілька тижнів, насолоджуючись відпусткою в Австралії — місці їхньої першої зустрічі.
Тиждень тому Майк Тіндалл ділився фотографією, де він в обіймах із Зарою позував на яхті на острові Гамільтон.