У схожих образах і шапках: Зара і Майк Тіндалли сходили на регбі в Мельбурні

Зоря і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

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Поки принц Уельський Вільям та його дочка принцеса Шарлотта були присутні на Євро-2025 з жіночого футболу у Швейцарії, кузина принца — Зара Тіндалл та її чоловік Майк відвідали інший великий захід в австралійському Мельбурні, а саме матч з регбі.

Принц Вільям і принцеса Шарлотта на грі в Швейцарії / © Associated Press

Пара спостерігала за грою «Британських та ірландських левів».

«Який чудовий день видався у суботу!! Леви неймовірно повернулися, але Воллабі сильно змінилися, без сумніву, розчаровані, але у них буде ще один шанс наступної суботи!!», — написав Майк Тіндалл під фотографією у своєму Instagram, на якому зазнімкований з дружиною.

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Британські та ірландські леви — це регбійна збірна, яка складається з гравців, які представляють Англію, Шотландію, Уельс та Ірландію.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Зара та Майк були у фірмових червоних спортивних луках та шапках різних кольорів. Передбачається, що їхня поява на грі відбулася після того, як подружжя провело останні кілька тижнів, насолоджуючись відпусткою в Австралії — місці їхньої першої зустрічі.

Тиждень тому Майк Тіндалл ділився фотографією, де він в обіймах із Зарою позував на яхті на острові Гамільтон.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла