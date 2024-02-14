У скриньці королеви Камілли є прикраса в дусі Дня Валентина: який вона має вигляд

Камілла разом із тоді ще принцом Чарльзом одягала цю прикрасу в жовтні 2012 року на прем'єру фільму про Джеймса Бонда "007: Координати "Скайфол" у Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Тоді Камілла доповнила прикрасою свою розкішну оксамитову сукню. Кольє з аметистів, діамантів та перлів з великим аметистовим серцем було подарунком королеви Олександри, дружини короля Едуарда VII (з яким прабабуся Камілли крутила роман ) покійній королеві-матері в ознаменування її заручин із майбутнім королем Георгом VI.

Королева Камілла і принц Чарльз на прем'єрі в Лондоні / Фото: Getty Images

У січні 1923 року леді Елізабет Боуз-Лайон нарешті прийняла пропозицію руки і серця принца Альберта, герцога Йоркського, і незабаром після цього була запрошена до Сандрінгема, щоб зустрітися зі своєю майбутньою родиною, включаючи бабусю її нареченого, королеву Олександру.

Олександра, дружина Едуарда VII, була настільки вражена невісткою, що подарувала майбутній королівській нареченій вишукане намисто з аметистів, діамантів та перлів з великим аметистовим серцем у центрі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, які улюблені прикраси дружини принца Чарльза є в її ювелірній скриньці.

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