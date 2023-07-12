У скромній білій сукні: згадуємо перший вихід Кейт Міддлтон на Вімблдон у ролі дружини принца Вільяма

Згадуємо, якою була перша поява тоді ще герцогині Кембриджської Кетрін на Вімблдонському тенісному турнірі в ролі дружини спадкового принца Вільяма.

У червні 2011 року Кейт та принц Вільям відвідали Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні. Це була перша їхня поява на цьому заході після весілля у квітні 2011 року.

Кейт і Вільям на Вімблдоні 2011 року / Фото: Getty Images

Кейт і Вільям на Вімблдоні 2011 року / Фото: Getty Images

Кетрін, яка після весілля отримала титул герцогині Кембриджської, цього дня була у білій плісованій сукні-майці з баскою та на широких бретельках. Її густе волосся було розпущене, на обличчі був улюблений тоді макіяж із чорною підводкою на нижніх повіках, а на зап'ясті виблискував масивний золотий браслет.

Кейт на Вімблдоні 2011 року / Фото: Getty Images

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2023 року Кейт приїхала на Вімблдон вже у статусі принцеси Уельської. Ми бачили поки що лише один її образ – у салатовому жакеті від Balmain та білій спідниці-плісе довжини міді, у поєднанні з білими туфлями-човниками на підборах. За 12 років шлюбу принцеса не тільки відростила довге волосся, а й помітно змінила свої уподобання в образах. Не дивно, що стільки британських жінок захоплюються своєю принцесою.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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