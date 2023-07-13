У скромній сукні і майже без макіяжу: Кейт Міддлтон відвідувала Вімблдон і до заручин із принцом Вільямом

Поки ми чекаємо на принцесу Уельську на Вімблдоні пропонуємо подивитися деякі архівні кадри.

Кейт була прихильницею тенісу задовго до заручин зі своїм чоловіком принцом Вільямом і відвідувала Вімблдонський тенісний чемпіонат із подругами до свого знаменитого весілля.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні 2007 року / Фото: Associated Press

Ми знайшли архівне фото датоване 2007 роком. На ньому Кейт Міддлтон, яка на той момент вже зустрічалася з принцом Вільямом, спостерігає за тенісним матчем у чоловічому одиночному розряді між Робіном Содерлінгом зі Швеції та Рафаелем Надалем з Іспанії.

25-річна майбутня принцеса одягнена в червону сукню поверх якої чорний чи то жакет, чи то кардиган. У неї розпущене густе волосся, а на обличчі дуже природний макіяж.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні 2007 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, буквально вчора ми згадували, яким був перший вихід Кейт Міддлтон на Вімблдон у ролі дружини принца Вільяма.

Кейт і Вільям на Вімблдоні 2011 року / Фото: Getty Images

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