У скромній сукні і з віялом: японська принцеса Мако сходила до мавзолею

Принцеса Японії перед своїм весіллям відвідала мавзолей імператора Сьова.
Сьогодні, 12 жовтня, японська принцеса Мако відвідала мавзолей імператора Сьова, який знаходиться на заході Токіо, в місті Хатіодзі.
Фотографи зазнімкували, як принцеса йшла туди під парасолькою. Одягнена вона була у скромну сіру сукню з грубої тканини довжини максі з декоративними ґудзиками, до якої взула чорні туфлі. До вбрання принцеса прикріпила елегантну брошку.
Аутфіт Мако доповнила чорним капелюшком, білими рукавичками і білим віялом. Волосся вона зібрала в пучок, а на обличчя одягла білу маску.
Нагадаємо, зовсім скоро, 26 жовтня Мако вийде заміж за простолюдина Кея Комура. Її коханий прибув до Токіо для підготовки до весілля ще в кінці вересня.
Мако відмовиться від грошей, призначених їй при вступі в шлюб (1,2 мільйона доларів), і урочистих королівських церемоній заради шлюбу з простолюдином.
Після весілля Мако позбавиться титулу принцеси. Вони переїдуть жити до Нью-Йорка, де Кей працює в юридичній кампанії.
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