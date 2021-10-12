У скромній сукні і з віялом: японська принцеса Мако сходила до мавзолею

У скромній сукні і з віялом: японська принцеса Мако сходила до мавзолею

Принцеса Японії перед своїм весіллям відвідала мавзолей імператора Сьова.

Сьогодні, 12 жовтня, японська принцеса Мако відвідала мавзолей імператора Сьова, який знаходиться на заході Токіо, в місті Хатіодзі.

Фотографи зазнімкували, як принцеса йшла туди під парасолькою. Одягнена вона була у скромну сіру сукню з грубої тканини довжини максі з декоративними ґудзиками, до якої взула чорні туфлі. До вбрання принцеса прикріпила елегантну брошку.

принцеса Мако / Getty Images

Аутфіт Мако доповнила чорним капелюшком, білими рукавичками і білим віялом. Волосся вона зібрала в пучок, а на обличчя одягла білу маску.

Нагадаємо, зовсім скоро, 26 жовтня Мако вийде заміж за простолюдина Кея Комура. Її коханий прибув до Токіо для підготовки до весілля ще в кінці вересня.

Наречений принцеси Мако — Кей Комура / Getty Images

Мако відмовиться від грошей, призначених їй при вступі в шлюб (1,2 мільйона доларів), і урочистих королівських церемоній заради шлюбу з простолюдином.

Після весілля Мако позбавиться титулу принцеси. Вони переїдуть жити до Нью-Йорка, де Кей працює в юридичній кампанії.

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