У скромній сукні та човниках зі зміїним принтом: королева Летиція на виставці

Іспанську королеву Летицію сфотографували на черговому заході.

8 червня королева Іспанії Летиція відвідала відкриття виставки "Емілія Пардо Базан" у Національній бібліотеці Іспанії в Мадриді.

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Емілія Пардо Базан — була іспанською письменницею, журналісткою, літературною критикинею, поетесою, драматургинею, перекладачкою, редакторкою і професоркою. Вона померла 12 травня 2021 року у віці 69 років.

На заході королева Летиція з'явилася в простій сукні міді кольору слонової кістки від іспанського дизайнера Педро дель Єрро. Своє вбрання вона доповнила туфлями-човниками у зміїний принт і клатчем. На руці у королеви був її люблений перстень, подарований дочками.

Королева Летиція / Getty Images

Раніше королева Іспанії взяла участь у зустрічі з фондом FAD (Фонд боротьби з наркоманією) в Мадриді. На захід Її Величність приїхала в елегантній темно-сірій сукні в тонку смужку і з тонким чорним поясом на талії.

Королева Летиція / Getty Images

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Декольте королеви Летиції (7 фото)

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