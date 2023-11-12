У скромній сукні та перлинних прикрасах королеви: принцеса Кейт на концерті пам'яті

Члени британської королівської родини вчора зібралися на щорічному концерті напередодні Дня пам'яті у Королівському Альберт-Холі у Лондоні.

Майбутні король і королева – Вільям та Кейт – відвідали концерт пам'яті полеглих солдатів Великої Британії та Співдружності у Королівському Альберт-холі у Лондоні.

Принц і принцеса Уельські приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли та інших членів королівської родини на щорічному фестивалі пам'яті, який є основною подією в календарі Вільяма та Кейт щороку.

Королівська родина на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі у Лондоні / Фото: Associated Press

На Кетрін цього вечора була чорна сукня зі збірками та рюшами від Emilia Wickstead, в руках вона тримала клатч Stuart Weitzman, а взута була в туфлі Aquazzura. Також принцеса доповнила свій вечірній образ перлинним кольє з трьох ниток покійної королеви Єлизавети II, яке раніше вона вже носила і діамантовими сережками із перлами теж зі скриньки королеви. На грудях у Кетрін була брошка "Червоний мак", каштанове волосся вона накрутила локонами і зробила гарний вечірній макіяж.

Принцеса Уельська та на концерті пам'яті у Королівському Альберт-Холі в Лондоні / Фото: Associated Press

Цього року Фестиваль пам'яті також відвідали принц Едвард і Софі, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна та її чоловік, віцеадмірал сер Тім Лоуренс, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський, словом, всі старші члени родини, які працюють на корону. У рамках заходу було відкрито дві статуї – королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа.

Принцеса Уельська та принц Вільям на концерті пам'яті в Королівському Альберт-Холі в Лондоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла з'явилася на концерті пам'яті у мереживній сукні та з діамантовим кольє.

Принцеса Уельська та принц Вільям на концерті пам'яті в Королівському Альберт-Холі в Лондоні / Фото: Getty Images

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