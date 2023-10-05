У скромній сукні та з яскравим клатчем у руках: королева Матильда відвідала з чоловіком артфестиваль

Король Філіп та королева Матильда відвідали артфестиваль "Європалія 2023" у Брюсселі. Цього року "Європалію" присвячено авангардному руху в Грузії 1900-1936 років.

Матильда з'явилася на заході у сукні довжини міді від Natan Couture, у туфлях-човниках бордового кольору, до тону яким підібрала клатч. У неї у вухах були сережки-висячки з рубінами і дрібними перлами від Percossi Papi, на обличчі макіяж, а волосся укладене в зачіску. На зап'ясті, як завжди, був годинник і кілька золотих браслетів.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король Філіп одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку і коричневу краватку в принт. Королівське подружжя сфотографували на тлі картини.

Днем раніше королева Матильда у синій вовняній сукні приїхала з чоловіком на зустріч із бельгійськими мерами, яка відбулася у замку Лакен-Лакен у Брюсселі.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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