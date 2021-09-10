У скромній сукні з ремінцем на талії: схудла королева Летиція сходила на виставку

У скромній сукні з ремінцем на талії: схудла королева Летиція сходила на виставку

Дуже насичений графік роботи з початком нового осіннього сезону у королеви Іспанії Летиції.

48-річна дружина короля Філіпа VI відвідала відкриття 80-го Мадридського книжкового ярмарку в парку Ретіро. На урочистий захід Її Величність приїхала в лаконічній синій сукні в дрібний принт з короткими рукавами і дуже тонким чорним ремінцем на талії.

Аутфіт Летиції доповнювали фіолетові туфлі-човники на підборах, а з прикрас — золота каблучка на вказівному пальці від Karen Hallam. Королева була з розпущеним волоссям, легким макіяжем на обличчі і в масці.

Королева Летиція / Getty Images

Також днями Летиція була присутня на відкритті Шкільного курсу 21-22 в школі CEIP Odon de Buen в Суеро. Її Величність охоче поспілкувалася зі школярами та вчителями і продемонструвала цього дня елегантний аутфіт в білій блузі і темно-синіх штанях з високою талією і заклепками з боків.

Королева Летиція / Getty Images

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