Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

У скромній синій сукні: королева Камілла з'явилася на прийомі в Кларенс-гаусі

Поки британська монархія переживає кризу, королева Камілла провела черговий прийом.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Вона організувала захід, присвячений 30-річчю фонду The Amber Trust, у Кларенс-гаусі у центрі Лондона. Королева прибула на нього в синій сукні, декорованій на грудях, чорних колготах і шкіряних туфлях-човниках на підборах. Вбрання підкреслювала сапфірова брошка та улюблений браслет Van Cleef & Arpels на зап’ясті, а також сині сережки-пензлики та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла мала елегантний та стриманий вигляд, і з задоволенням спілкувалася з гостями на прийомі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нещодавно разом із чоловіком королем Чарльзом Камілла потрапила у незручну ситуацію. Їх освистали на публіці через те, що палац занадто довго мовчав і не коментував зв’язок брата короля — Ендрю Маунтбеттен Віндзора з педофілом Епштейном.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

А днями Букінгемський палац таки опублікував офіційну заяву короля з цього приводу.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
21
