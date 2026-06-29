У скромній синій сукні та з абсолютно новою зачіскою: королева Матильда з чоловіком побувала на службі

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Королева Бельгії Матильда та її чоловік король Філіп відвідали пам'ятну церемонію на честь жертв травневої аварії за участю поїзда та мікроавтобуса на залізничному переїзді Вірхейзен у Буггенгауті.

Тоді 26 травня 2026 року у дорожньо-транспортній пригоді загинули чотири особи: двоє школярів, водій та інструктор.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на службу у темно-синій сукні з плісованого трикотажу від Emporio Armani, взута в туфлі-човники з темно-синьої замші Jimmy Choo і в руках тримала клатч Olga Berg.

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Цього разу королева зібрала волосся у низький хвіст, а її зачіска мала зовсім інакший вигляд, ніж зазвичай, вона зробила легкий денний макіяж і доповнила образ перлинними сережками, годинником та золотим браслетом. Король Філіп був одягнений у темно-синій смугастий костюм, білу сорочку, синю краватку в принт пейслі та взутий у чорні туфлі.

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