У скромному капелюсі, але з особливою брошкою: принцеса Анна на королівських кінних перегонах

Члени королівської сім'ї завжди відвідують цей захід.
Єдина донька Єлизавети II принцеса Анна відвідала відкриття кінних перегонів Royal Ascot. Для заходу вона вибрала стриманий образ, який був повністю витриманий в одному темно-синьому кольорі.
Зокрема на принцесі була сукня-футляр, жакет з квітковою вишивкою і балетки з бантиками. На плечі у неї висів шарф з торочкою, виконаний з такої ж тканини, як і жакет, а на плечі була сумка на довгому ремінці. Важливою частиною дрескоду на заході є капелюшок, тому Анна надала перевагу головного убору з широкими крисами і лаконічним декором. Щоб захиститися від яскравого сонця вона одягла на очі окуляри.
З прикрас вона вибрала перлову нитку, сережки з перлами і брошку у вигляді золотого коня, яка прикрашала її жакет.
Принцеса є прихильницею кінного спорту і відома як одна з двох членів британської королівської сім'ї, які брали участь в Олімпійських іграх. Вона виступала на Олімпіаді 1976 року в Монреалі і зайняла 24-е місце в особистій першості з триборства. Дочка принцеси Зара Тіндолл теж брала участь в Олімпіаді 2012-го в Лондоні, де стала власницею срібної медалі.
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