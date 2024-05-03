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У скромному костюмі та з улюбленою брошкою: принцеса Анна побувала на виставці у Віндзорі

У скромному костюмі та з улюбленою брошкою: принцеса Анна побувала на виставці у Віндзорі

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна відвідала другий день улюбленої кінної виставки своєї покійної матері королеви Єлизавети ІІ.

Принцеса Анна відвідала Віндзорську кінну виставку 2024 року у Гоум-парку Віндзорського замку у Віндзорі.

73-річна принцеса була одягнена у світло-зелений жакет та спідницю, під жакетом у неї була блузка гарного кольору морської хвилі. Анна зробила свою фірмову зачіску, а в макіяжі, як завжди, акцентувала увагу на губах. У вухах у неї були золоті сережки-цвяшки, а на грудях пришпилена брошка у вигляді золотого коня, яку її Високість часто носить на подібні заходи. Також на плечі висіла чорна сумка на тонкому ремінці.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Також Віндзорську кінну виставку два дні поспіль відвідувала герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард. Софі нещодавно повернулася до Британії після несподіваного та не анонсованого візиту до України.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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