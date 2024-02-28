У скромному луку і без макіяжу: леді Сара Чатто сходила на службу до каплиці

Леді Сару Чатто заскочили, коли вона залишала службу пам'яті за королем Греції Костянтином II, що відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Сара була в чорному вбранні з високою горловиною, темно-синьому пальті, у щільних чорних колготах і взута в чорні замшеві туфлі на невисоких підборах. У руках леді Сари був клатч із плетеної шкіри, також вона одягла кілька браслетів та годинник, а на комір пальта прикріпила брошку з діамантами. На обличчі у племінниці королеви Єлизавети II не було жодної краплі макіяжу, а волосся вона зібрала в низький пучок.

Леді Сара Чатто / Фото: Getty Images

Сара не любить бути у центрі уваги і завжди одягається дуже стримано.

Також службу пам'яті відвідали іноземні гості – король Іспанії Філіп VI та королева Летиція. Дружина монарха, традиційно, справила враження, з'явившись у лаконічній синій сукні з поясом на талії, зшитій на замовлення брендом Pedro del Hierro.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Associated Press

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