У скромному луку і без прикрас: племінниця королеви Єлизавети II вийшла в світ з сім’єю

Деніел Чатто, його дружина Сара, син Семюел і його дівчина Елеонора / © Getty Images

Леді Сара, її чоловік Деніел Чатто, син Семюел та його дівчина Елеонор Ексерджян, були присутні на відкритті нової виставки «Уейн МакГрегор: Нескінченні тіла» у Сомерсет-гаусі, будинку новаторів у галузі культури в Лондоні.

Ця знакова виставка, що знаменує кульмінацію святкування 25-річчя Сомерсет-гауса, розкриває багатогранний творчий потенціал визнаного хореографа і режисера сера Вейна МакГрегора.

Для цього рідкісного сімейного виходу на публіку леді Сара одягла молочний джемпер, сіру спідницю та синє об’ємне пальто. Вона була в зелених туфлях та щільних колготах, а в неї в руці був коричневий шарф. 61-річна Сара була зазвичай зовсім без макіяжу, а волосся зібрала в низький пучок. У неї у вухах були сережки, на зап’ясті золотий браслет, а на шиї перлинне кольє з п’яти ниток (такі любила носити її тітка — королева Єлизавета II).

Чоловік Сари — Деніел — одягнув темний костюм і світле пальто, а син Семюел також був у костюмі. У чорних штанях і топі з драпуванням була дівчина Семюеля — Елеонор. Раніше, нагадаємо, після того, як на минуле різдво хлопець запросив її відвідати різдвяну службу з сім’єю в Сандрінгемі, почали ширитися чутки, що незабаром вони збираються одружитися. Але поки що до цього справа так і не дійшла.