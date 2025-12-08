ТСН у соціальних мережах

У скромному луку та з особливою підвіскою на шиї: палац поділився фото іменинниці — принцеси Софії

6 грудня принцесі шведської Софії виповнився 41 рік.

Ольга Кузьменко
Принцеса Софія

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

З цієї нагоди шведський королівський палац поділився фото іменинниці. На ньому дружина принца Карла Філіпа зображена напівбоком та великим планом. Софія одягнена у чорний трикотажний джемпер, а у неї на шиї миле кольє від шведського бренду Engelbert Stockholm із чотирма знаками зодіаку її чотирьох дітей — принців Олександра, Габріеля, Джуліана та принцеси Інес. У неї було красиво укладене волосся локонами, а на обличчі легкий макіяж.

«Її Королівській Високості принцесі Софії виповнюється 41 рік!», — йдеться у підписі під знімком.

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

Принцеса Софія / © Шведська королівська родина/Instagram

Софія — колишня модель, яка 2015 року вийшла заміж на сина короля Густава та королеви Сільвії — принца Карла Філіпа, з яким зустрічалася чотири роки до їхніх заручин. У пари є четверо дітей — троє синів і донька.

Принцеса Софія з чоловіком принцом Карлом Філіпом / © Getty Images

Принцеса Софія з чоловіком принцом Карлом Філіпом / © Getty Images

Раніше ми, нагадаємо, докладніше розповідали про принцесу Софію та її модельне минуле.

