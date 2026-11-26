Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Фонд Г’юго Берджа, що базується на трьох об'єктах на шотландських кордонах, надає художникам, творцям та спільнотам простір, фінансування, час та довіру для творчості.

Принцеса Уельська несподівано вирушила на самостійний захід за кілька днів до виходу нового документального фільму, присвяченого її життю після встановлення діагнозу «рак».

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час свого візиту Кетрін ознайомилася з роботою незалежної благодійної організації, яка підтримує творчість та майстерність по всій Великій Британії, та зустрілася з художниками, які беруть участь у її програмі резиденцій, яка надає повністю фінансовані можливості у різних галузях мистецтва, таких як ремесла та письменство.

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Цього дня принцеса одягла в'язаний светр з високим коміром, коричневий жилет, темні штани та подовжену куртку оливково-бежевого кольору з лімітованої колекції Barbour x Alexa Chung із вельветовим коміром і великими накладними кишенями.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Довге каштанове волосся Кейт розпустила і уклала м'якими об'ємними хвилями, а у вухах у неї були невеликі золоті сережки-кільця з підвісками від Missoma.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до заміського будинку Уельських залізли грабіжники і стало відомо, що вони вкрали.

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