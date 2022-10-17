У скромному вбранні і без макіяжу: аферистка та ексмільярдерка Елізабет Голмс дорогою до суду

17 жовтня колишню засновницю шахрайської компанії Theranos, 38-річну Елізабет Голмс, сфотографували з батьком Крістіаном Голмсом IV та чоловіком Біллі Евансом у Сан-Хосе, коли вона прямувала на черговий суд у своїй справі.

Елізабет Голмс / Фото: Associated Press

Наразі жінка вагітна вдруге, тому одягла чорну сукню зі складками на животі, яка не сковувала рухів, а також сірий картатий жакет. Доповнили образ туфлі на низьких підборах та лаконічна прикраса на шиї. Волосся жінки було розпущене, а ось на обличчі практично не було макіяжу.

Нагадаємо, що Елізабет Голмс була засновницею та генеральною директоркою компанії Theranos, що спеціалізувалася на медичних технологіях, пов'язаних з аналізом крові. Голмс заявляла, що Theranos здійснила революцію у тестуванні, розробивши методи, які дозволяють використовувати лише одну краплю крові та провести одразу 200 точних аналізів.

Елізабет Голмс / Фото: Associated Press

Елізабет Голмс / Фото: Associated Press

Коли Елізабет заснувала компанію, їй було лише 19 років. За кілька років роботи стартап залучив сотні мільйонів доларів, і його оцінка сягнула 9 мільярдів. Саму ж дівчину, статки якої на той момент оцінювали вже в 4,5 мільярда, порівнювали зі Стівом Джобсом. Все дійшло до того, що її підтримували політики, журналісти та інвестори зі світовим ім'ям. А сама Елізабет активно з'явилася на обкладинках Forbes, Fortune, Bloomberg Businessweek, виступила на конференції TED та на телебаченні.

Стартап проіснував понад десять років, доки 2015 року репортер The Wall Street Journal Джон Каррерой не вивів Голмс на чисту воду. Акції компанії впали, а сама Елізабет стала часто з'являтися у судах. Слухання у справі 2021 року переносилися чотири рази через її вагітність, але в 2022-му її все ж визнали винною в шахрайстві. Тепер жінка вагітна другою дитиною, можливо, варто знову чекати на переноси, але це і не дивно, адже провести за ґратами вона може на 20 років.

Навесні цього року про Елізабет вийшов мінісеріал "Вибула", де скандальну підприємницю зіграла Аманда Сейфрід.

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