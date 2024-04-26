У скромному вбранні та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна побувала у Кембриджі

Королівська принцеса побувала у навчальному центрі NHBC у Кембриджі, де офіційно відкрився навчальний центр із кам'яної кладки Національної ради з житлового будівництва.

Її Високість мала скромний вигляд і була одягнена в чорне пальто, поверх якого накинула хустку. На її плечі висіла чорна шкіряна сумка, у вухах були сережки-цвяшки із золота, макіяж практично був відсутній, а зачіска була традиційною.

Таку зачіску Анна носить вже багато років і не планує її міняти. Її Високість не фарбує і волосся, віддаючи перевагу натуральності.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам про ще кількох членів монарших сімей, які не фарбують волосся, як і принцеса Анна.

Нагадаємо, королева Єлизавета II теж багато років ходила з однією і тією ж зачіскою, але фарбувала їх у платиновий блонд. Так само робить і королева Камілла.

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