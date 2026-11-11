У скромних чорних образах: королева Летиція та король Філіп VI відвідали месу за загиблими у залізничній аварії

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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28 жовтня 2026 року в іспанській провінції Толедо сталася катастрофа за участю швидкісного поїзда, внаслідок якої загинуло 69 людей, а десятки інших було госпіталізовано.

Європейська прокуратура (EPPO) розпочала розслідування за фактом можливого шахрайства, пов'язаного із коштами ЄС, виділеними на реконструкцію цієї залізничної лінії.

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Король Філіп VI та королева Летиція в Толедо / © Getty Images

Король і королева Іспанії приєдналися до сімей на заупокійній месі, організованій Толедською архієпархією, на якій також були присутні представники ключових державних установ, регіональної та місцевої влади, а також члени церкви. Майже через два тижні після трагедії, служба була покликана об'єднати тих, хто безпосередньо постраждав від катастрофи, і висловити їм солідарність і підтримку.

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Королева Летиція з'явилася на службі в чорному стриманому образі, що складається з приталеного жакета з відкладним коміром і довгої спідниці довжини максі. Її Величність була взута у високі чоботи зі шкіри на стійких підборах, а її образ доповнювали лаконічні сережки з перлів у формі крапель, дві улюблені каблучки та виразний макіяж на обличчі, волосся було розпущене та укладене м'якими пасмами.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув чорний класичний костюм у смужку, білу сорочку та чорну краватку. Монарх тримав у руках велику чорну парасольку, оскільки погода видалася дощовою.

Раніше ми показували, як король та королева відвідали постраждалих внаслідок залізничної катастрофи в Іспанії.

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