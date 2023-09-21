У слінгбеках Valentino і білій сукні з камінням: ефектний аутфіт Джилл Байден

Джилл Байден підтримала свого чоловіка, президента США Джо Байдена, під час його виступу на прийомі для лідерів у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. Захід відбувся у межах 78-ї Генеральної Асамблеї ООН.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді постала у білій сукні-футлярі довжини міді, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі, з короткими рукавами. У зоні декольте вбрання було прикрашене камінням, яке імітувало намисто. До сукні вона підібрала бежеві слінгбеки від бренду Valentino.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами і макіяж смокі-айс. У вухах у Байден були елегантні сережки, а на руках – золоті браслети і годинник. Французький манікюр завершив лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден на зустрічі із Оленою Зеленською з'явилася у вбранні блідо-м'ятного кольору, яке складалося із блузки із акцентним поясом на талії і спідниці міді.

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