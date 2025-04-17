У слінгбеках Prada за 50 тисяч гривень: прем’єр-міністерка Таїланду на діловій зустрічі

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Таїланду Петонгтарн Чинават зустрілася зі своїм колегою з Малайзії Анваром Ібрагімом, який приїхав до Бангкоку із офіційним візитом.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Для ділової зустрічі Чинават обрала фіолетовий костюм, який складався з прямих вкорочених штанів і жакета з білим геометричним візерунком. На політикині також була біла сорочка і срібні гостроносі слінгбеки від Prada, вартість яких на офіційному сайті бренду становить 1200 доларів (50 тисяч грн).

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн зробила акуратну зачіску, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку і блакитний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, руки — каблучками, браслетом і годинником, а до лацкану жакета прикріпила золоті значки.

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Нагадаємо, Петонгтарн Чинават прийшла на роботу у розкішному золотому кольє-чокері у вигляді цвяха від бренду Cartier за 4 мільйони гривень.