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У слінгбеках Prada за 50 тисяч гривень: прем’єр-міністерка Таїланду на діловій зустрічі
Петонгтарн Чинават у стильному луку зявилася на зустрічі з прем’єр-міністром Малайзії.
Прем’єр-міністерка Таїланду Петонгтарн Чинават зустрілася зі своїм колегою з Малайзії Анваром Ібрагімом, який приїхав до Бангкоку із офіційним візитом.
Для ділової зустрічі Чинават обрала фіолетовий костюм, який складався з прямих вкорочених штанів і жакета з білим геометричним візерунком. На політикині також була біла сорочка і срібні гостроносі слінгбеки від Prada, вартість яких на офіційному сайті бренду становить 1200 доларів (50 тисяч грн).
Петонгтарн зробила акуратну зачіску, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку і блакитний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, руки — каблучками, браслетом і годинником, а до лацкану жакета прикріпила золоті значки.
Нагадаємо, Петонгтарн Чинават прийшла на роботу у розкішному золотому кольє-чокері у вигляді цвяха від бренду Cartier за 4 мільйони гривень.