У сливовій сукні з поясом на талії: королева Летиція виблискувала на церемонії в Севільї

Королева Летиція прибула на церемонію вручення золотих медалей за заслуги в галузі витончених мистецтв 2023 року, що відбулася на Королівському артилерійському заводі в Севільї.

Летиція з'явилася на заході у сливовій сукні Indi & Cold з рубчастої тканини з високим коміром і розрізами на рукавах, доповнивши вбрання широким шкіряним поясом на талії та взула чорні туфлі-човники на маленьких підборах. В руках королева несла сумку від улюбленого бренду Carolina Herrera.

У Летиції було розпущене волосся, у вухах були золоті сережки-висячки, а макіяж на обличчі був виконаний у теплих відтінках. Вона зовсім трохи підкреслила очі та губи блиском.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми оцінили образ королеви у чорній трикотажній сукні та високих чоботях, коли вона з'явилася в ньому на заході, присвяченому 25-річному ювілею Фонду Aequitas у музеї Ель-Прадо в Мадриді.

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