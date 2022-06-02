У службовій жилетці і з патріотичним повідцем: пес Патрон завітав до Львова

Собака-піротехнік зустрівся з дітлахами на Галичині.

Зірка соцмереж і улюбленець дітей – пес-сапер Патрон вчора, 1 червня, завітав до Львова. Там він зустрівся з дітьми, які із нетерпінням на нього чекали.

Діти хором скандували ім'я собаки. Малі шанувальники також підготували для пса подарунки і малюнки.

Патрон також був дуже радий бачити дітлахів.

А в Instagram популярний джек-рассел-тер'єр виклав своє нове фото.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Нагадаємо, Патрон показав свого молодшого друга і зізнався дівчатам, що його серце поки що вільне.

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