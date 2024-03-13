У смарагдових штанях та лоферах: королева Летиція на прийомі у палаці Сарсуела

Король Філіп VI та королева Летиція приймали сьогодні комітет CERMI у палаці Сарсуела у Мадриді.

Її та Його Величності прийняли у палаці делегацію Іспанського комітету представників людей з обмеженими можливостями. На заході королева продемонструвала ефектний образ, який складався із смарагдових штанів з високою талією та великими кишенями від Hugo Boss та поєднувала їх із чорним джемпером із круглим вирізом та довгими рукавами та ременем того ж кольору із срібною пряжкою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила образ шкіряними чорними лоферами теж від Hugo Boss, у яких Летиція вже з'являлася на публіці, коли вони з чоловіком Філіпом вирушили на приватну вечерю на честь святкування 60-річчя інфанти Олени, сестри короля.

Сьогодні Летиція одягла смарагдові сережки від Gold&Roses, зробила традиційний макіяж та розпустила своє ідеальне каре. А на її пальці сяяла незмінна каблучка Coreterno.

Король Філіп VI мав елегантний вигляд в світло-сірому костюмі в смужку, сорочці і в краватці в принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У понеділок король та королева були присутніми на пам'ятному заході з нагоди Європейського дня жертв тероризму в галереї Королівської колекції в Мадриді.

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