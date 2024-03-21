У смарагдовій блузці та білих штанях: королева Летиція захопила новим образом

Королева Летиція взяла участь у церемонії вручення премій Discapnet Awards for Accessible Technologies Фонду ONCE в галузі доступних технологій, що відбулася сьогодні у Мадриді.

Її Величність з'явилася на публіці в смарагдовій атласній сорочці з оздобленням на рукавах, яку доповнила прямими білими штанями-кльош зі стрілками та білим шкіряним поясом, та темно-зеленими туфлями-човниками зі шкіри рептилії на підборах.

Летиція продемонструвала своє природне укладання з бічним проділом, а також ніжний макіяж з рожевими тінями та блиском на губах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У вухах у королеви були сережки з рожевого золота, діамантів та смарагдів від Gold & Roses, одного з улюблених брендів Летиції, а також каблучка Coreterno.

Минулого свого виходу Летиція викликала фурор у класичних чорних штанях і твідовому червоному жакеті, коли з'явилася на церемонії вручення допомоги у сфері соціальних дій від Фонду Мутуа Мадріленья в Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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