Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У смарагдовій блузці та штанях: принцеса Уельська зустрілася з дітьми

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1663
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У смарагдовій блузці та штанях: принцеса Уельська зустрілася з дітьми

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін запускає нову кампанію Центру раннього дитинства Королівського фонду.

У соцмережах принцеса Уельська опублікувала листа, в якому оголосила про нову кампанію для свого Центру раннього дитинства Королівського фонду.

"Цього тижня я рада повідомити, що Центр раннього дитинства Королівського фонду запустить нову велику інформаційну кампанію, яка наголошує на винятковій важливості перших п'яти років нашого життя для формування дорослих, якими ми стаємо", — написала мати трьох дітей. "У ранньому дитинстві наш мозок розвивається з дивовижною швидкістю — швидше, ніж у будь-який інший час нашого життя. Наш досвід, відносини і оточення в цьому юному віці формують основу того, як ми житимемо в дорослому віці. Це коли ми вчимося розуміти себе, розуміти інших і розуміти світ, у якому ми живемо.

Але як суспільство ми нині витрачаємо набагато більше часу та енергії на більш пізнє життя. Я абсолютно впевнена, що ця довгострокова кампанія змінить це. Вона почнеться з висвітлення того, як ми розвиваємося в ранньому дитинстві і чому ці роки такі важливі для формування того, ким ми стаємо. До мене приєднаються чудові групи експертів, які займаються наукою, дослідженнями, розробкою політики та передовою практикою, а також захоплива група відомих осіб з музики, спорту та телебачення, щоб показати всім нам, чому піклуватися про це в наших інтересах.

Нам усім потрібно знати про критичну важливість нашого раннього дитинства", — сказала Кейт. "Це справді роки, не схожі ні на які інші в нашому житті. Я закликаю всіх, хто читає це, скористатися можливістю, щоб дізнатися більше про цей неймовірний період життя, згадати своє власне дитинство і те, як воно сформувало вас, і, найголовніше, запитати себе, що ви можете зробити, щоб зробити світ більш прихильним місцем для наших дітей. Тому що здорові, щасливі діти формують здорове, щасливе майбутнє", — написала Кетрін у листі.

У твітері принца та принцеси Уельських також поділилися новими знімками з візиту Кетрін до лондонської школи. Там Її Високість з'явилася у смарагдовій блузці з бантом та чорних штанах зі стрілками.

Нагадаємо, принцеса Кейт відкрила Центр раннього дитинства у червні 2021 року, щоб "підвищити поінформованість про те, чому перші п'ять років життя такі важливі для наших майбутніх життєвих результатів, і що ми можемо зробити як суспільство, щоб скористатися цією прекрасною можливістю створити більш щасливе, більш психічно здорове, більш дбайливе суспільство, пише People. Центр з'явився в результаті десятирічної роботи Кейт у суспільному житті, протягом якої вона побачила, що багато життєвих проблем — від психічного здоров'я до наркоманії — можуть коренитися у труднощах, з якими стикаються діти та їхні сім'ї у ранньому віці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1663
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація