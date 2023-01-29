У смарагдовій блузці та штанях: принцеса Уельська зустрілася з дітьми

У соцмережах принцеса Уельська опублікувала листа, в якому оголосила про нову кампанію для свого Центру раннього дитинства Королівського фонду.

"Цього тижня я рада повідомити, що Центр раннього дитинства Королівського фонду запустить нову велику інформаційну кампанію, яка наголошує на винятковій важливості перших п'яти років нашого життя для формування дорослих, якими ми стаємо", — написала мати трьох дітей. "У ранньому дитинстві наш мозок розвивається з дивовижною швидкістю — швидше, ніж у будь-який інший час нашого життя. Наш досвід, відносини і оточення в цьому юному віці формують основу того, як ми житимемо в дорослому віці. Це коли ми вчимося розуміти себе, розуміти інших і розуміти світ, у якому ми живемо.

Але як суспільство ми нині витрачаємо набагато більше часу та енергії на більш пізнє життя. Я абсолютно впевнена, що ця довгострокова кампанія змінить це. Вона почнеться з висвітлення того, як ми розвиваємося в ранньому дитинстві і чому ці роки такі важливі для формування того, ким ми стаємо. До мене приєднаються чудові групи експертів, які займаються наукою, дослідженнями, розробкою політики та передовою практикою, а також захоплива група відомих осіб з музики, спорту та телебачення, щоб показати всім нам, чому піклуватися про це в наших інтересах.

Нам усім потрібно знати про критичну важливість нашого раннього дитинства", — сказала Кейт. "Це справді роки, не схожі ні на які інші в нашому житті. Я закликаю всіх, хто читає це, скористатися можливістю, щоб дізнатися більше про цей неймовірний період життя, згадати своє власне дитинство і те, як воно сформувало вас, і, найголовніше, запитати себе, що ви можете зробити, щоб зробити світ більш прихильним місцем для наших дітей. Тому що здорові, щасливі діти формують здорове, щасливе майбутнє", — написала Кетрін у листі.

У твітері принца та принцеси Уельських також поділилися новими знімками з візиту Кетрін до лондонської школи. Там Її Високість з'явилася у смарагдовій блузці з бантом та чорних штанах зі стрілками.

За межами нашого нового campaign designed to raise awareness of critical importance of early childhood, Princess of Wales буде повідомлено про Open letter outlining why this issue is so important. https://t.co/4L9ujhOdoP #ShapingUs pic.twitter.com/9zbOBRD8Rd — The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@Earlychildhood) January 29, 2023

Нагадаємо, принцеса Кейт відкрила Центр раннього дитинства у червні 2021 року, щоб "підвищити поінформованість про те, чому перші п'ять років життя такі важливі для наших майбутніх життєвих результатів, і що ми можемо зробити як суспільство, щоб скористатися цією прекрасною можливістю створити більш щасливе, більш психічно здорове, більш дбайливе суспільство, пише People. Центр з'явився в результаті десятирічної роботи Кейт у суспільному житті, протягом якої вона побачила, що багато життєвих проблем — від психічного здоров'я до наркоманії — можуть коренитися у труднощах, з якими стикаються діти та їхні сім'ї у ранньому віці.

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