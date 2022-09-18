У смарагдовій сорочці і з лаконічними сережками: Олена Зеленська під час онлайн зустрічі

Перша леді України провела серію відеорозмов із учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів.
Олена Зеленська провела онлайн зустріч із представницями країн, які долучилися до цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Вона поспілкувалася з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, дружиною прем’єр-міністра Греції Маревою Грабовскі-Міцотакіс, дружиною президента ФРН Ельке Бюденбендер та першою леді Еквадору Марією де Лурдес Альсівар де Лассо.
В Instagram перша леді України опублікувала знімки, зроблені під час відеозв'язку.
"Українські діти з важкими захворюваннями в лікарнях Лодзі, Торуню, Кракова. Польща залишається найбільшим хабом для медичної евакуації з України.
Понад 1200 наших дітей пройшли програму оздоровлення в Греції. І скоро туди поїдуть американські психологи, щоб працювати ще й із психічним здоров’ям нових груп юних українців.
Та часто подолати сум, інтегруватись у нове середовище та зберігати зв’язок із рідними допомагає читання. У межах нашого проєкту "Українська книжкова поличка" в бібліотеках Німеччини з’явилися видання українською мовою. А скоро будуть ще й аудіокнижки, начитані рідними для дітей голосами. Це вже інший проєкт – "Історії кращого часу", у межах якого книжку може озвучити тато чи мама. Всі ці ініціативи ми реалізуємо спільно з дружинами лідерів інших країн.
Так продовжуємо наш Саміт перших леді та джентльменів – у щотижневій серії розмов із колегами обговорюємо, що вдалося втілити та що плануємо", - написала у дописі Олена.
Під час онлайн зустрічі перша леді України постала у смарагдовій сорочці з прихованими ґудзиками. Волосся вона зібрала у низький хвіст, випустивши з одного боку пасмо.
Аутфіт Олена доповнила макіяжем із акцентом на очах і срібними лаконічними сережками.
Нагадаємо, нещодавно Зеленська разом із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали школи в Ірпені.
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