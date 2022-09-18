У смарагдовій сорочці і з лаконічними сережками: Олена Зеленська під час онлайн зустрічі

Олена Зеленська провела онлайн зустріч із представницями країн, які долучилися до цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Вона поспілкувалася з першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою, дружиною прем’єр-міністра Греції Маревою Грабовскі-Міцотакіс, дружиною президента ФРН Ельке Бюденбендер та першою леді Еквадору Марією де Лурдес Альсівар де Лассо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Instagram перша леді України опублікувала знімки, зроблені під час відеозв'язку.

"Українські діти з важкими захворюваннями в лікарнях Лодзі, Торуню, Кракова. Польща залишається найбільшим хабом для медичної евакуації з України.

Понад 1200 наших дітей пройшли програму оздоровлення в Греції. І скоро туди поїдуть американські психологи, щоб працювати ще й із психічним здоров’ям нових груп юних українців.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Та часто подолати сум, інтегруватись у нове середовище та зберігати зв’язок із рідними допомагає читання. У межах нашого проєкту "Українська книжкова поличка" в бібліотеках Німеччини з’явилися видання українською мовою. А скоро будуть ще й аудіокнижки, начитані рідними для дітей голосами. Це вже інший проєкт – "Історії кращого часу", у межах якого книжку може озвучити тато чи мама. Всі ці ініціативи ми реалізуємо спільно з дружинами лідерів інших країн.

Так продовжуємо наш Саміт перших леді та джентльменів – у щотижневій серії розмов із колегами обговорюємо, що вдалося втілити та що плануємо", - написала у дописі Олена.

Під час онлайн зустрічі перша леді України постала у смарагдовій сорочці з прихованими ґудзиками. Волосся вона зібрала у низький хвіст, випустивши з одного боку пасмо.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила макіяжем із акцентом на очах і срібними лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, нещодавно Зеленська разом із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн відвідали школи в Ірпені.

Читайте також: