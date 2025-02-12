У смарагдовій сукні: елегантна королева Камілла відвідала прийом у Букінгемському палаці

Цього разу Її Величність влаштувала захід у Букінгемському палаці в Лондоні для представників військових структур, щоб подякувати їм за службу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася на заході в смарагдовій сукні, на її зап'ясті виблискував улюблений браслет Van Cleef & Arpels, на грудях була пришпилена золота брошка, а на пальці заручальна каблучка — реліквія. Нещодавно Чарльз і Камілла відсвяткували 20-ту річницю від дня своїх заручин.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Також Її Величність зробила ідеальне укладання, на обличчі вона мала макіяж.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд Чарльз та Камілла мали в молодості. Цей рідкісний кадр принца Уельського Чарльза і Камілли Паркер-Боулз був зроблений 1979 року, коли вона вже була одружена, а він тільки збирався одружитися з Діаною Спенсер.

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