У смарагдовій сукні і без каблучки на пальці: королева Камілла відвідала прийом у палаці

Під час заходу Її Величність віддала шану дамі Меггі Сміт – британській акторці та зірці "Гаррі Поттера", яка померла в кінці вересня.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час заходу королева Камілла назвала Меггі Сміт "легендарною акторкою", а її смерть "сумом для всієї країни".

77-річна Камілла поговорила з сином покійної акторки Тобі Стівенсом і в розмові королева сказала, що їй "дуже шкода" було дізнатися про смерть його матері у вересні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час спілкування з молодими авторами королева Камілла сказала, що вона горда бути членом Співдружності та її наповнює надія на її майбутнє.

На прийомі Камілла з'явилася в смарагдовій сукні і взута була в замшеві чоботи на підборах. У королеви було красиве укладання і макіяж, у вухах сережки-висячки з перлів, улюблена підвіска на шиї Kiki McDonough, і браслет Van Cleef & Arpels, а також на її пальці не було заручальної каблучки. Де вона поділася і чому Камілла не одягла її цього разу, невідомо.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше королева разом з королем Чарльзом відвідала прийом у Букінгемському палаці, організований для дипломатичного корпусу. На ньому Камілла з'явилася в синій оксамитовій вечірній сукні від Fiona Clare у парі з аквамариново-діамантовою тіарою, яка належала покійній королеві Єлизаветі II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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