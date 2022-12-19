У смарагдовій сукні і в компанії чоловіка та онука: Джилл Байден в об'єктивах фотографів

Перша леді США обрала для перельоту елегантний образ.
В об'єктиви папараці на південній галявині Білого дому потрапив президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден. Президентське подружжя йшло на борт Marine One, щоб відправитися на вікенд до містечка Вілмінгтон у Делавері.
Перша леді мала елегантний вигляд. На ній була смарагдова атласна сукня, чорне довге пальто по фігурі і замшеві темно-зелені туфлі на шпильках. У вухах у неї були довгі красиві сережкии.
Джо був одягнений у чорне класичне пальто, чорний костюм, білу сорчоку і синю краватку зі смужками.
Президент вів за руку їхнього 2-річного онука Бо, який був одягнений у синю куртку і штани з принтом.
Ще з ними поїхали батьки хлопчика – Гантер Байден та його дружина Меліса Коен.
Нагадаємо, нещодавно Джилл продемонструвала ніжний образ у красивому блакитному костюмі і з новою зачіскою.
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