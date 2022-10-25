У смарагдовій сукні і з голубом на грудях: Джилл Байден на заході у Білому домі

Перша леді США виступила на круглому столі на тему боротьби проти раку молочної залози та шийки матки.
Джилл Байден взяла участь у національному круглому столі Американського онкологічного товариства на тему раку молочної залози та шийки матки. Захід відбувся у межах програми Cancer Moonsho адміністрації Байдена у державній їдальні Білого дому у Вашингтоні.
Там перша леді постала у смарагдовій сукні міді з короткими рукавами.Талію вона підкреслила зеленим шкіряним поясом. До сукні Джилл прикріпила, як символ миру, брошку у вигляді золотого голуба з оливковою гілкою у дзьобі.
Дружина президента зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила шию золотими ланцюжками і улюбленою підвіскою з написом Mama.
У вухах у неї були елегантні сережки зі смарагдами, а на руках – золоті браслети і годинник.
На заході також побувала співачка Мері Джей Блайдж, яка прийшла у білій волохатій короткій сукні і босоніжках із перлами. Об'ємна зачіска з кучерями, макіяжж із акцентом на довгих пишних віях, перлинне намисто і довгий червоний манікюр завершили її лук.
Нагадаємо, зі схожою золотою брошкою, але більшого розміру, Леді Гага з'явилася на інавгурації Джо Байдена у 2021 році. Золотого голуба артистка прикріпила до синьо-червоного вбрання від Schiaparelli.
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