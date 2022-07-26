У смарагдовій сукні і з синьо-жовтою стрічкою на грудях: діловий образ європейської комісарки з питань енергетики

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон виступила сьогодні, 26 липня, під час екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі.

Там вона постала у смарагдовій сукні-сорочці, підкресливши талію тонким шкіряним ремінцем. До вбрання вона прикріпила синьо-жовту стрічку на знак підтримки України.

Кадрі Сімсон / Фото: Associated Press

Кадрі Сімсон / Фото: Associated Press

Волосся Сімсон розпустила і зробила легкий макіяж.

Кадрі Сімсон / Фото: Associated Press

Багато світових політиків за допомогою аксесуарів у колір українського прапора демонструють свою підтримку нашому народові. Приміром, нещодавно міністерка оборони Канади Аніта Ананд з'явилася із синьо-жовтою стрічкою на грудях на зустрічі міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі в Брюсселі.

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