У смарагдовій сукні і золотих сережках із торочкою: прем’єр-міністерка Данії продемонструвала гарний образ

Політикиня сукнею до колін підкреслила ноги.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зі своїм чоловіком Бо Тенгбергом відвідала захід із нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.
Для такої події Метте обрала сукню смарагдового відтінку до колін, якою підкреслила ноги. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.
Прем'єрка нафарбувала губи ніжно-рожевою помадою, очі підвела чорним олівцем, зібрала волосся ззаду, зробила ніжно-рожевий манікюр, прикрасила вуха золотими довгими сережками з торочкою, а руку – золотим годинником.
Бо Тенгберг був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-бордову краватку.
Нагадаємо, Метте Фредеріксен на саміті ЄС у Брюсселі постала у кремовій блузці з кольоровим квітковим принтом і кремових штанях.
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