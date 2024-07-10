У смарагдовій сукні і золотих сережках із торочкою: прем’єр-міністерка Данії продемонструвала гарний образ

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зі своїм чоловіком Бо Тенгбергом відвідала захід із нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.

Для такої події Метте обрала сукню смарагдового відтінку до колін, якою підкреслила ноги. Взута вона була у чорні туфлі на шпильках.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Прем'єрка нафарбувала губи ніжно-рожевою помадою, очі підвела чорним олівцем, зібрала волосся ззаду, зробила ніжно-рожевий манікюр, прикрасила вуха золотими довгими сережками з торочкою, а руку – золотим годинником.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Бо Тенгберг був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-бордову краватку.

Метте Фредеріксен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Метте Фредеріксен на саміті ЄС у Брюсселі постала у кремовій блузці з кольоровим квітковим принтом і кремових штанях.

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