У смарагдовій сукні-пальті та з брошкою свекрухи: королева Камілла на заході в Лондоні

Захід присвячений поширеності домашнього насильства та його впливу на фізичне та психічне здоров'я людей, жінок та дітей, а також здатність впливати на позитивні зміни у важкодоступних групах населення по всій Співдружності.

Королева Камілла та Патрісія Скотланд / Фото: Associated Press

76-річна Камілла була в темно-зеленій сукні-пальті від Anna Valentine і взута в чорні високі чоботи із замші від Russell & Bromley. У неї на грудях пришпилена брошка королеви Єлизавети II зі смарагдами та діамантами у вигляді кельтського вузла, у вухах перлинні сережки-вісячки, на шиї кілька золотих ланцюжків з підвісками, їх Камілла носить постійно і на зап'ясті її улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла та Патрісія Скотланд / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її біляве волосся укладене в лаконічну зачіску, Камілла знову підкреслила очі чорною підводкою і губи нафарбувала бежевою помадою, злегка збільшивши їх контур олівцем. Раніше ми розповідали, до яких хитрощів вдається королева, щоб її губи здавалися більш пухкими.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше у костюмі схожого відтінку Камілла з'явилася на заході, де вони у день народження короля Чарльза III дали старт новому екологічному проєкту.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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