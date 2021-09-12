У смарагдовій сукні та бежевому тренчі: герцогиня Камілла відвідала фестиваль

Герцогиня Корнуольська, як відомо, дуже любить читати і завжди з величезною радістю підтримує різні проєкти, пов'язані з книжками.
Під час відпочинку в Шотландії герцогиня Камілла відвідала Нернський фестиваль книги і мистецтв та благодійний фонд захисту навколишнього середовища Green Hive в Громадському центрі Нерн в Нерні.
На ці два заходи дружина принца Чарльза приїхала в смарагдовій сукні поверх якої одягла бежевий плащ, взула нюдові туфлі зі шкіри на невисоких стійких підборах, а в руках тримала букет жовтих квітів.
У герцогині була бездоганна зачіска, легкий макіяж підкреслював обличчя, Камілла одягла сережки-підвіски і кілька браслетів.
А кілька днів тому Камілла і Чарльз, які в Шотландії носять титули герцога і герцогині Ротсейських, відвідували художню галерею і музей Келвінгроув, щоб відзначити його 120-річчя. На публіці Камілла з'явилася и уже добре знайомій нам синій сукні з принтом пір'я, з довгими рукавами і акуратним коміром. До неї підібрала бежеві шкіряні туфлі на підборах, строкату маску.
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