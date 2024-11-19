У смарагдовій сукні та босоніжках: принцеса Мадлен вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку

42-річна донька королеви Сільвії та короля Карла Густава відвідала галавечір на честь 25-річчя Всесвітнього дитячого фонду у Нью-Йорку.

На доріжці принцеса Мадлен сяяла в смарагдовій сукні міді з розсипом страз і довгими рукавами, яку поєднувала з гостроносими босоніжками, також усипаними стразами на підборах.

У Мадлен був червоний манікюр і педикюр, вона одягла сережки-висячки з каміння, розпустила і красиво уклала волосся, а також зробила виразний макіяж, що підкреслює її натуральну красу.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

До речі, принцеса Мадлен є єдиною донькою шведської королівської пари, яка зовні дуже схожа на свою матір Сільвію. Тому що її старша сестра кронпринцеса Вікторія та її брат принц Карл Філіп – копія їхнього батька.

Королева Сильвія та принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

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