У смарагдовій сукні та сірому кейппальті: королева Матильда на пам'ятному заході з чоловіком

Бельгійське королівське подружжя відвідало пам'ятний захід у Бастоні.
Королева Матильда і король Філіп вітали присутніх на церемонії святкування 80-ї річниці битви в Арденнах, також відомої як Арденнський наступ, яка відбулася під час Другої світової війни.
Її Величність королева прибула на зустріч у смарагдовій сукні, шарфі, підібраному їй до тону і сірому кейппальті. У неї на голові був мініатюрний капелюх з пір'ям і в руках чорний клатч. Також Матильда одягла шкіряні рукавички та доповнила образ красивими сережками.
Король Філіп одягнувся в тепле темне пальто, шарф та рукавички.
Нещодавно, нагадаємо, Їх Величності презентували свою різдвяну листівку 2024 року, на якій були зображені всією родиною – разом зі своїми чотирма дітьми.
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