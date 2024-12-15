У смарагдовій сукні та сірому кейппальті: королева Матильда на пам'ятному заході з чоловіком

Королева Матильда і король Філіп вітали присутніх на церемонії святкування 80-ї річниці битви в Арденнах, також відомої як Арденнський наступ, яка відбулася під час Другої світової війни.

Її Величність королева прибула на зустріч у смарагдовій сукні, шарфі, підібраному їй до тону і сірому кейппальті. У неї на голові був мініатюрний капелюх з пір'ям і в руках чорний клатч. Також Матильда одягла шкіряні рукавички та доповнила образ красивими сережками.

Король Філіп одягнувся в тепле темне пальто, шарф та рукавички.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, Їх Величності презентували свою різдвяну листівку 2024 року, на якій були зображені всією родиною – разом зі своїми чотирма дітьми.

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