У смарагдовій сукні та туфлях матері: принцеса Леонор на заході у Мадриді

Спадкова принцеса Іспанії все частіше з'являтиметься у світському суспільстві.

Принцеса Астурійська Леонор сьогодні разом зі своїми батьками королевою Летицією та королем Філіпом VI була присутня на урочистому відкритті 15-го скликання законодавчих зборів іспанського парламенту в Мадриді.

Як спадкова принцеса і майбутня королева, Леонор тепер часто відвідуватиме подібні заходи, супроводжуючи свого батька-короля.

Королева Летиція, король Філіп VI та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

На Леонор сьогодні була смарагдова сукня Adolfo Domínguez, поверх якої вона одягла пальто верблюжого кольору від Carolina Herrera, взута дівчина була в туфлі до тону пальта від Boss з гардеробу її мами Летиції, а в руках у неї була сумка Carolina Herrera, яку Леонор також позичила мама.

Дівчина розпустила своє довге русяве волосся, зробила дуже легкий денний макіяж і одягла сережки Gold&Roses з рожевого золота 18 карат з діамантами та смарагдами, вартістю 1885 євро.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як принцеса Леонор присягнула на вірність Конституції у присутності сім'ї. Це сталося у день її 18-річчя.

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