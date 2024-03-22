У смарагдовій сукні та улюбленому чорному кейпі: королева Камілла на заході, близькому її серцю

Під час візиту до Північної Ірландії королева Камілла продемонструвала кілька образів у зелених відтінках.

76-річна Камілла була присутня на заході, організованому Королівським читальним залом з нагоди Всесвітнього дня поезії в замку Гіллсборо в Белфасті.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На ній була смарагдова сукня Anna Valentine, зверху вона накинула коротку чорну кейпнакидку Amanda Wakeley і взула високі чоботи із замші Russell & Bromley на невисоких підборах.

Камілла взяла з собою сумку DeMellier London – одного з її улюблених брендів – та шкіряні рукавички. В руках у неї був букет квітів, на зап'ясті виблискував браслет Van Cleef & Arpels, а нігті були нафарбовані прозорим лаком. Також королева одягла перлинні сережки, зробила класичну зачіску та макіяж і завершила образ брошкою з діамантами та зеленою емаллю.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У перший день її візиту ми бачили на королеві Каміллі іншу дуже сентиментальну брошку.

А поки дружина монарха подорожує по роботі, Чарльз III з'явився на аудієнції в Букінгемському палаці. Незважаючи на діагноз – рак, король продовжує працювати, хоча й не виконує повною мірою свої королівські обов'язки.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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