У смарагдовій сукні та улюбленому чорному кейпі: королева Камілла на заході, близькому її серцю

Під час візиту до Північної Ірландії королева Камілла продемонструвала кілька образів у зелених відтінках.
76-річна Камілла була присутня на заході, організованому Королівським читальним залом з нагоди Всесвітнього дня поезії в замку Гіллсборо в Белфасті.
На ній була смарагдова сукня Anna Valentine, зверху вона накинула коротку чорну кейпнакидку Amanda Wakeley і взула високі чоботи із замші Russell & Bromley на невисоких підборах.
Камілла взяла з собою сумку DeMellier London – одного з її улюблених брендів – та шкіряні рукавички. В руках у неї був букет квітів, на зап'ясті виблискував браслет Van Cleef & Arpels, а нігті були нафарбовані прозорим лаком. Також королева одягла перлинні сережки, зробила класичну зачіску та макіяж і завершила образ брошкою з діамантами та зеленою емаллю.
У перший день її візиту ми бачили на королеві Каміллі іншу дуже сентиментальну брошку.
А поки дружина монарха подорожує по роботі, Чарльз III з'явився на аудієнції в Букінгемському палаці. Незважаючи на діагноз – рак, король продовжує працювати, хоча й не виконує повною мірою свої королівські обов'язки.
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